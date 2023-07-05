رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة أسيوط برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة أسيوط برقم الجلوس، تشغل اهتمام الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتي من المقرر اعتمادها رسميا خلال ساعات في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة أسيوط برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة أسيوط برقم الجلوس، من المقرر إعلانها اليوم الأربعاء بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة، خلال مؤتمر صحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الثانوية 2023 محافظة أسيوط برقم الجلوس بالخطوات التالية:

1- الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي - زراعي - صناعي – تجاري)

4- الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة أسيوط

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية الفنية بفروعها المختلفة، والتي تشمل التعليم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي للعام الدراسي 2023/2024 بمختلف مدارس التعليم الفني بالمحافظة.

ولأول مرة يجرى تنسيق قبول الطلاب بالمدارس الفنية حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة، والقبول للأعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة، مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل ودون التقيد بالإدارة التعليمية للطالب، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.