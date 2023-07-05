ضبط 5700 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1421 في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، فضلا عن ضبط 5778 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 131 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.