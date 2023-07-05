إحالة عامل للجنايات بتهمة سرقة شركة نقل أموال يعمل بها

قرر المحامي العام لنيابات الجيزة إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل بها، مع استمرار حبسه لحين تحديد أولى جلسات محاكمته.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل بها بالجيزة، كما طالبت رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بسرقة مجهول لمبلغ 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال في مدينة 6 أكتوبر.

وباجراء التحريات، واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة ذاتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل للمتهم وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته المبلغ المفقود، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.