محاكمة جنائية لتشكيل عصابي بتهمة سرقة عدادات المياه في مصر القديمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة عدادات المياه في منطقة مصر القديمة إلى المحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقي قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص يقيم في دائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

التحريات والقبض على المتهمين

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان في دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليهما.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات الكائنة في دائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب الفك.

وأضاف المتهمان خلال اعترافاتهما، أنّهما ارتكبا 9 حوادث سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، صاحب مخزن خردة مقيم في دائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، وأضافوا بعدم تحرير محاضر بوقائع السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معهما.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال حسن شومان المحامي بالنقض، إنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأضاف شومان، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».