«الداخلية»: ضبط طرفي مشاجرة في مصر القديمة وبحوزتهم أسلحة نارية

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث المشاجرة بين طرف أول شخصين، وطرف ثان 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لتضرر الطرف الأول من توقف سيارة مملوكة للطرف الثاني أمام مخزن خاصته بمحل البلاغ، وشهدت الواقعة إطلاق خرطوش دون إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتين وفارغ من ذات العيار، و4 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.