إصابة عامل في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

أصيب عامل أربعيني بمشاجرة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفى السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول المدعو محمد. ح م م، سن 42 عاما عامل ويقيم بدائرة المركز مصابا بطلق ناري بالساق اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

الإنتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبسؤاله أفاد باتهام نجل خالته المدعو مؤمن. ح، سن 30 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تحرير محضر بالواقعة

تمكنت الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.