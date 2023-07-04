مقتل شاب في مشاجرة بحفل زفاف بالإسماعيلية

قُتل شاب خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة الإسماعيلية جراء إصابته بعدة طعنات في الصد، ونُقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة فور وصوله.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من قسم ثان الإسماعيلية يفيد نشوب مشاجرة في أحد الأفراح بدائرة القسم وفور انتقال ضباط البحث الجنائي عثروا على أحد المصابين بطعنات في الصدر نقل بسيارة الاسعاف إلى المستشفى.

مصادر طبية: الطعنات نافذة ووصلت للقلب

وقالت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس لـ«الوطن» إن المصاب ويدعى مؤمن محارب 18 سنة، وصل في حالة صعبة وتوقف في القلب والتنفس جراء إصابته بعدة طعنات نافذة أحدها وصلت إلى القلب وأودت بحياته.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة ومعرفة ملابستها.

القبض على المتهم

ونجحت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية في القبض علي المتهم بارتكاب الواقعة وضبط السلاح المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية في الواقعة إلي ان مشاجرة وقعت خلال حفل زفاف أحد أصدقئهما طعن فيها المتهم المجني عليه عدة طعنات بسلاح أبيض مما تسبب في وفاته.