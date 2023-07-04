حبس مهندس لاتهامه بقتل طالب بكلية الصيدلة في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس مهندس 4 أيام لاتهامه بقتل طالب بكلية الصيدلة في مشاجرة بينهما، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه.

تفاصيل مصرع طالب في مشاجرة مع مهندس بالعبور

بدأت الواقعة بحدوث مشاجرة بين طالب بكلية الصيدلة ومهندس، إثر اصطدام سيارة المتهم بسيارة المجني عليه، وقام على إثرها المتهم باستدراج الطالب، قائلا له: «عايز حقك تعالي ورايا» وعندما ذهب الضحية قام بطعنه عدة طعنات

وأخطر مدير أمن القليوبية وجرى نقله للمستشفى وتوفي بعد أسبوع وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص، تبين ورود بلاغ من المستشفى باستقبالها يوسف شريف، طالب بكلية الصيدلة مصابا بعدة طعنات بالجسد.

المتهم سدد للمجني عليه 8 طعنات

وكشفت التحريات إصابة طالب بكلية الصيدلة بـ8 طعنات متفرقة، إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم إثر اصطدام سيارة المتهم بالمجني عليه، وخلال معاتبته له ردد قائلا للمجنى عليه: «عايز حقك تعالي ورايا».

وأوضحت التحريات، أن المتهم قام بالسير أمام المجني عليه ثم استدرجه إلى أحد الشوارع الخالية من المارة وطعنه بسكين، وجرى نقله للمستشفى لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفي بعد أسبوع متأثرا بإصابته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.