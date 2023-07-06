محافظ أسيوط: تنفيذ 10 مشروعات خدمية في القرى بتكلفة 385 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي يجرى تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

متابعة ميدانية للمشروعات

وتفقد اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، مواقع المشروعات التي تنفذ بمركز القوصية، وبعض القرى التابعة لها لبيان صلاحية تلك المواقع فضلًا عن الوقوف على الإجراءات التي اتخذت على الطبيعة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات طرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى التنسيق الكامل من خلال وحدة التنفيذ بالمحافظة، وكل الجهات المعنية ورؤساء المراكز والأحياء لاختيار المشروعات التي سيجرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية.