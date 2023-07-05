إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الإزالات لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.

وشنت الوحدات المحلية بمراكز والقوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج حملات لرصد التعديات، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفة بناء بقرى هذه المراكز،.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، من إزالة 9 حالات، وفي مركز القوصية نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة إزالة لعدد 5 حالات، ومركز أبنوب رصد حالتين تعدي.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حملة تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، جرى خلالها تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بحوض الباجه بقرية المعصرة على مساحة 300 متر.