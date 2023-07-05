«الداخلية»: ضبط 226 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 226 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 246 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 101,841 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 25,950 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 13,086 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 24,600 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,980 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,160 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 740 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 430 جراما، و21568 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهما، وتنفيذ 60730 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 17 متهما هاربا، و10 متهمين بأعمال البلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.