انطلاق البطولة العربية الدولية لناشئي الإسكواش.. يشارك بها 600 لاعب

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «انطلاق البطولة العربية الدولية لناشئي الإسكواش».

البطولة ستقام بمشاركة 600 لاعب من 12 دولة

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي، جرى الإعلان عن تفاصيل أكبر بطولة لناشئي الإسكواش في الشرق الأوسط، التي سُتقام بمشاركة 600 لاعب من 12 دولة حول العالم.

وقال الكابتن أمير وجيه بطل العالم السابق وأسطورة الإسكواش: «أشكر الاتحاد العربي والمصري على شرف تنظيم هذه البطولة، إذ حصلنا على حق تنظيمها للسنة الثالثة تواليًا، وفي هذا العام، سيكون لدينا نحو 600 لاعب ولاعبة من 12 دولة، وهناك دول جديدة تشارك معنا».

وأضاف: «سيشارك بطل الصين وصاحب المركز الثالث في قارة آسيا، كما سيشارك بطل الإكوادور تحت 17 سنة، وسيكون لدينا مدارس مختلفة، إذ إنّ معظم الدول تركز على الناشئين والمستقبل، ونحن نعمل على الحفاظ على تقدمنا».

وقال وليد الصميعي رئيس الاتحاد العربي للإسكواش، إن البطولة العربية لناشئي الإسكواش ستضم 537 لاعبًا سيلعبون يوميا، مشددًا على أن البطولة يرتفع مستواها من كل عام لآخر.

البطولة لا تتبع نظام خروج المغلوب

فيما قال أحمد عبدالعال مدرب منتخب الكويت للإسكواش: «هذه البطولة قوية جدا وتشارك فيها جميع الفرق العربية، وقبلها يكون لدينا معسكر، والبطولة عبارة عن دوري ولا تتبع نظام خروج المغلوب، وهو ما يمنح اللاعبين فرصا كبيرة للعب المزيد من المباريات».

وصرح الكابتن سامر الخطيب رئيس البعثة السعودية والمستشار الفني لمنتخب الإسكواش، بأن أهم ما يميز هذه البطولة، هو مشاركة مدارس مختلفة مثل مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمنح بلاده فرصة كبيرة في التطوير والمنافسة.

فيما قالت خديجة بو عباس مدير الفريق النسائي لمنتخب الكويت وعضو الاتحاد العربي للإسكواش، إن البطولة العربية الدولية لناشئي الإسكواش مهمة جدا، متوقعة أن تكسب لاعبات بلادها خبرة مميزة، ومتمنية أن يحققن نتائج رائعة.