من بين 17 عالما أفريقيا.. أحمد فاروق مرشحا للمشاركة في أسبوع مع علماء نوبل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «من بين 17 عالما أفريقيا.. أحمد فاروق مرشحا لاجتماع ليندوا للحائزين على جائزة نوبل».

محاضرات علمية وورش عمل وجلسات مناقشة وأنشطة تفاعلية

ضمن 17 عالما شابا، أعلنت الأكاديمية الأفريقية للعلوم بنيروبي عن اختيار الدكتور أحمد فاروق متولي سالم المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، للمشاركة في أسبوع مع علماء نوبل، والذي يتضمن محاضرات علمية وورش عمل وجلسات مناقشة وأنشطة تفاعلية.

ويتم الترشيح للمشاركة من خلال مؤسسات علمية تمثل القارة بأكملها، ومنها يتم تقييم الترشيحات على عدة مراحل، ويتم الاختيار بين 500 إلى 600 عالم شاب من 80 دولة على مستوى العالم، لحضور أسبوع مع علماء نوبل في التخصص.

الدكتور أحمد فاروق تم ترشيحه العام الماضي، حيث بذل جهودا وتميزا علميا في مجال العلوم والهندسة، وكان ضمن الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022، والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي.