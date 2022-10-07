حرب روسيا وأوكرانيا تمنح «بيالياتسكي» جائزة نوبل للسلام

تتواصل تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، التي حصل بسببها البيلاروسي أليس بيالياتسكي على جائزة نوبل للسلام، فيما وصل ما يقرب من 40 قذيفة روسية إلى نيكوبول، وهي المدينة التي تضررت عديد من المباني الشاهقة فيها وأكثر من 10 منازل خاصة ومبان زراعية ومؤسسة للبنية التحتية للنقل وخطوط أنابيب الغاز وشبكات الكهرباء، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان البريطانية».

أليس بيالياتسكي يحصل علي جائزة نوبل للسلام بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

وبسبب حرب روسيا وأوكرانيا مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2022 للمدافع عن حقوق الإنسان أليس بيالياتسكي من بيلاروسيا، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية التابع لمنظمة حقوق الإنسان الأوكرانية.

وقالت لجنة جائزة نوبل النرويجية إن الحائزين على جائزة نوبل للسلام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم، ولقد عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وأكدت أنهم بذلوا جهدا رائعا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة، ويظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية.

تواصل المطالبات بفرض عقوبات على موسكو

وفي سياق حرب روسيا وأوكرانيا، قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا بد من فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والضربات الوقائية ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، سيرجي نيكيفوروف، عندما تحدث «زيلينسكي» عن الضربات الوقائية باعتبارها ضرورية لمنع روسيا من استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في الحرب الروسية الأوكرانية.

بايدن: قد يواجه «هرمجدون» بسبب استخدام الأسلحة النووية

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن أشد تحذير له حتى الآن بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية في صراع أوكرانيا، قائلاً إن العالم قد يواجه «هرمجدون» أو كارثة نهاية العالم، إذا اختار فلاديمير بوتين الرئيس الروسي استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف «بايدن» إن احتمال الهزيمة قد يجعل «بوتين» يائسًا بدرجة كافية لاستخدام الأسلحة النووية، وهو أكبر خطر منذ مواجهة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، والزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف، بشأن الصواريخ في كوبا عام 1962.

وأشار بايدن إلى أننا لم نواجه احتمال حدوث «هرمجدون» منذ أزمة الصواريخ الكوبية وأزمة كينيدي، لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية، ولدينا تهديد مباشر باستخدام الأسلحة النووية، إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي كانت تسير فيه.