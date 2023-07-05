رابطة الشئون الأفريقية والعربية بـ«الصحفيين» تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت رابطة الشئون الأفريقية والعربية «الأفروعربية» بنقابة الصحفيين المصرية بشدة، استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بمخيم جنين، وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين الأبرياء جراء هذا العدوان الغاشم والممنهج، فضلا عن اعتقال العديد من الشباب والسيدات والأطفال، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحتية للطرق.

الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية

واستنكرت الرابطة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية المتعددة والمتلاحقة بحق الفلسطينيين العزل، مطالبة مجلس الأمن بان يتحمل المسؤولية إزاء هذا الخرق الخطير للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.

ووصفت الرابطة الصمت الدولي والتلكؤ وتهرب عشرات الدول من المطالبة بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان، بأنه يعد غطاءً سياسيًا للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، بل ومشاركة القوات الإسرائيلية في ارتكاب «جرائم حرب» تستوجب ملاحقة من يقترفها ومن يأمر بارتكابها.

تحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف العدوان الصهيوني

وطالبت الرابطة برئاسة أشرف بدر، بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان الصهيوني على مخيم جنين بمكانته ورمزيته ونضال أهله الصامدين، وكذلك وقف ممارسات تدنيس المسجد الأقصى، والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أشرف بدر رئيس الرابطة، إن تصاعد وتفاقم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق يستدعي على وجه السرعة ودون إبطاء من كافة الأحزاب والفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية التوحد الوطني، والصمود في وجه العدو الصهيوني، الممعن في الاستيطان والجريمة والتهجير.

من ناحية أخرى، رحبت الرابطة بترفيع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، والتى سيكون لها أثرها المباشر في التنسيق تجاه قضايا المنطقة، وتهيئة الأجواء نحو الاستقرار والهدوء والتعايش السلمى لشعوب منطقة الشرق الأوسط.