مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الجمعة لمناقشة أحداث جنين

يعقد مجلس الأمن، الجمعة المقبل، جلسة لمناقشة أحداث الشرق الأوسط عقب العملية الإسرائيلية في جنين.

وستعقد الجلسة المغلقة الجمعة، لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين، وفقما نقلت وكالة «رويترز».

وأدانت الإمارات، الاثنين الماضي، الاعتداءات التي قامت بها القوات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وشددت الخارجية الإماراتية، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.