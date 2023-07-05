استاذ «الباطنة والمناعة»: «100 يوم صحة» تقدم خدمات طبية للأصحاء والمرضى

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن مبادرة «100 يوم صحة» تقدم خدمات طبية للمواطنين الأصحاء والمرضى، كونها تهتم بملف الاكتشاف المبكرة والوقاية من الأمراض، وهذا من خلال فرق التواصل الاجتماعي التي تقوم بهذه المبادرة، وهذا أمر هام لمنع حدوث الأمراض أو التعامل مع مضاعفات الأمرض.

الخدمات الصحية المقدمة متميزة

أضاف «عقبة» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الخدمات الصحية التي تُقدم خلال الفترة الأخيرة متميزة، إذ بدأت بمبادرات رئاسية شملت كل المواطنين بجميع الأعمار مثل مبادرة القضاء على فيروس سي التي أشادت بها كل المنظمات العالمية، مشيرا إلى أن مبادرة «100 يوم صحة» تشمل جميع المبادرات وتستمر من أجل القضاء على قوائم الانتظار إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والخدمات علاوة على التواصل مع المواطنين.

إتاحة الخدمات الطبية لكل المواطنين

تابع «عقبة» أن الحصول على الخدمات الطبية فضلا عن المسح الشامل والكشف عن الأمراض المبكرة أصبح متاح لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن المبادرات الصحية شملت الأطفال في البحث عن التقزم والأنيميا وضعف السمع، أما عن المرأة فهناك مبادرة من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك الأمراض غير السارية بالنسبة لكبار السن مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي.