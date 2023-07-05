13 تخصصا لخدمة المصريين في «100 يوم صحة».. بينها التوعية والتثقيف

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة 100 يوم صحة، استكمالًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال الصحة والمبادرات المتعاقبة التي شملت الشعب المصري، وتهدف المبادرة للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها 100 يوم، وتقديم العلاج بالمجان لكل من يعيش داخل مصر.

أبرز خدمات حملة 100 يوم صحة

وترصد السطور التالية، أبرز الخدمات التي تقدّمها حملة «100 يوم صحة» كما يلي.

1- تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية.

2- خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة.

3- خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.

4- مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

5- خدمات المقدمة ضمن الحملة لصحة الأم ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

6- مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية، وغيرها من الخدمات المتنوعة الأخرى.

7- خدمات التوعية والتثقيف الصحي.

8- تقدم خدمات مبادرة القضاء على فيروس سي.

9- تقدم خدمات مبادرة علاج سرطان الكبد.

10- خدمات مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

11- تقديم خدمات علاج الضمور العضلي.

12- خدمات مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.

13- خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج.