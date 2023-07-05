«عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدّمت تطعيمات لـ62 ألف طفل حتى الآن

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن المحافظات التي شهدت إقبالا كبيرا على حملة «100 يوم صحة»، حيث جاءت محافظة الشرقية الأكثر إقبالا والاستفادة من تخصصات الحملة.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ حملة «100 يوم صحة»، قدّمت حتى الآن خدمات للأطفال كثيرة، وأهمها التطعيمات الروتينية التي وصلت إلى 62 ألفا على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ هناك توجيهات من وزير الصحة والسكان بمد عمل الحملة خلال اليوم لتصل إلى العاشرة مساء، في المناطق ذات الكثافة العالية، لضمان وصول الخدمات الطبية، لافتا إلى أنّ محافظة القليوبية كانت أعلى المحافظات إقبالا على مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، مشيرا الى أنّ المبادرة تتواجد داخل جميع الأماكن والميادين العامة والمؤسسات.

الخط الساخن لطلب الخدمة منزليا

وأكد عبدالغفار، أنّ الحملة لا تقتصر على الأطفال، فهي تبدأ من الأطفال حتى كبار السن، إضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية والبيئية والطب الوقائي، كما تتيح الحملة خدمة الذهاب إلى المسنين وغير القادرين على الحركة بعد طلب الخط الساخن 15335.