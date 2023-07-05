ضبط 17 طن أغذية فاسدة في الشرقية ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 13 منشأة غذائية مخالفة

وأوضح أن جهود الحملات التفتيشية على 976 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 133 منشأه غذائية تعمل دون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه جرى إعدام 17 طنا و415 كيلوجراما من الأغذية الفاسدة عبارة عن لحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما جرى ضبط 3 أطنان و260 كيلوجراما أغذية مختلفة ولحوم لعدم وجود بيانات مدونه عليها ولسوء التخزين، بجانب سحب 325 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 863 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مبادرة 100 يوم صحة تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة، وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، بجانب شن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.