محافظ جنين: 12 شهيدا وأكثر من 100 إصابة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين الفلسطينية، إن حجم الخسائر جراء القصف الإسرائيلي في مخيم جنين كبير جدا، وكله يتعلق بالبنى التحتية، كما ارتقى 12 شهيدا وأكثر من 100 إصابة منها 20 إصابة خطيرة.

دمار كبير في البنى التحتية في المخيم

وأضاف محافظ جنين الفلسطينية، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك دمارًا كبيرًا في البنى التحتية في المخيم على مستوى الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكل ذلك بدأ العمل به منذ ساعات الصباح، والأشغال العامة بدأت التعامل مع الشوارع، كما أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالبيوت.

الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم من بيت إلى بيت

وأشار «الرجوب»، إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم من بيت إلى بيت، والبيوت جميعها متلاصقة، لذلك فقد دمر الجدران للوصول إلى البيوت الأخرى التي اقتحمها، مشددًا على أنه ليس من السهل حصر الأضرار في ساعات.

ولفت محافظ جنين الفلسطينية، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أصدر تعليمات للحكومة، بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المخيم وترميم الشوارع والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وكل ذلك تم بدء العمل به وسيتم معالجة كل هذه القضايا.