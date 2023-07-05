تطورات أحداث جنين.. انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم

أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العملية العسكرية الموسعة التي شنتها على مخيم جنين، وهي العملية التي وصفت بأنها الأوسع في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات عدة، واستعانت فيها قوات الاحتلال بمئات الجنود والجرافات العسكرية، حسبما ذكر موقع يورو نيوز.

مستجدات أحداث جنين.. انتهاء العملية العسكرية

جاءت أحداث مخيم جنين لتعكس استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة بفلسطين، ووسط تصاعد الأدانات والمناشدات الدولة بوقف الاعتداء على المخيم والمدينة باشرت القوات الإسرائيلية انسحابها من منطقة جنين مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس الفرنسية.

ارتفاع عدد الشهداء في أحداث جنين

أعلنت فصائل العمل الوطني الفلسطيني عن تشييع جنازة شهداء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة ارتفاع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين خلال اليومين الماضين إلى 12 شهيدا، بينهم 5 أطفال، بينما بلغ عدد المصابين 140 شخص، بينها نحو 30 إصابة حرجة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملياته العسكرية في مخيم جنين، مع الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، بغارة جوية قوية بالمسيرات، معلنا عن استهداف مركز القيادة المشتركة لكتيبة مخيم جنين المسلحة، وتقدمت الحشود الإسرائيلية إلى داخل المخيم، وبدأت الاشتباك مع المواطنين الفلسطينيين.

ومن جهة أخرى، صرحت مسؤولة في مكتب الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة، بأن المنظمة في حالة تأهب قصوى بسبب العمليات لعسكرية الجوية والبرية التي تشنها قوات الاحتلال مستهدفة مخيم جنين بالضفة الغربية.