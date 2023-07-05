تحليق مكثف لطائرات إسرائيلية دون طيار في مدينة جنين

أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية دون طيار لا تزال تحلق بكثافة في سماء جنين ومخيمها، فيما تواصل قوات الدفاع المدني فحص المنازل الآيلة للسقوط، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها فجر أول أمس الإثنين، بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت بالطائرات عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

وتبحث طواقم الدفاع المدني والإسعاف، بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية، عن أي مخلفات للاحتلال في مخيم جنين، تخوفا من وجود أي أجسام مشبوهة أو متفجرة، وكذلك فحص المنازل الآيلة للسقوط بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم قبيل منتصف الليلة الماضية.

حصر الأضرار بالكامل وتقديم المساعدات

وأوضح رئيس بلدية جنين، نضال عبيدي، إن الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص باشرت بحصر الأضرار بالكامل وتقديم المساعدات، فيما باشر المواطنون الذين خرجوا من منازلهم العودة اليها.

يشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، اقتحمت منتصف ليلة الإثنين مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم، حيث أسفر عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها عن 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة.