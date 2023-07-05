مطار مطروح الدولي يستقبل 7 رحلات قادمة من إيطاليا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل 7 طائرات شارتر قادمة من أوروبا من دولة إيطاليا ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحي في نهاية مايو الماضي إلى 74 طائرة شارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين. الأوروبية.

56 طائرة شارتر من أوروبا إلى مرسى مطروح

وقال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إن مطار مرسي مطروح استقبل عدد 56 طائرة شارتر من إيطاليا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا، بينما استقبل مطار العلمين الدولي عدد 18 طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحي هذا العام مع الإقبال السياحي الكبير على المحافظة.

استقبال السائحين بالورود في مطار مطروح

وأضاف مدير عام السياحة بمطروح، أنه جرى استقبال السائحين في مطار مطروح الدولي قادمين من إيطاليا بالورود والبرشورات السياحية والهدايا التذكارية، من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح.