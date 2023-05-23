وصول أول طائرة شارتر من إيطاليا إلى مطار مطروح

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، منذ قليل، أول طائرة شارتر قادمة من أوروبا خلال الموسم السياحي الجديد، وعلى متنها 187 سائحا من إيطاليا، وكان في استقبالهم اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح في صالة الوصول بالمطار.

طائرات شارتر من إيطاليا

وقال سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، إنه وصلت إلى مطروح أول طائرة هذا العام 2023 تضم فوجا سياحيا من إيطاليا ومن المنتظر وصول طائرة أخرى من إيطاليا، وذلك للاستماع بالمزارات السياحية المختلفة وشواطئ مرسي مطروح في ظل الأجواء المتميزة خلال فصل الربيع في محافظة مطروح.

توزيع برشورات بالمزارات السياحية في مطروح

وجرى توزيع الورود على السياح لحظة وصولهم مطار مرسي مطروح الدولي، ووزعت الإدارة العامة للسياحة والمصايف في محافظة مطروح برشورات وكتيبات مترجمة باللغة الإيطالية على الفوج السياحي، يتضمن جميع المعالم السياحيه في محافظه مطروح في العاصمه مرسى مطروح، وفي مدينه العلمين وسيوة.

أفواج سياحية من مختلف دول أوروبا

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يجرى مع نزول أول فوق سياحي مطار مطروح قادم من إيطاليا إلى مرسى مطروح يبدأ الموسم السياحي الجديد لهذا العام، ومن المقرر أن يجرى استقبال عدة طائرات كل أسبوع في مطار مطروح خلال الأسابيع المقبلة قادمة من إيطاليا ودول أخرى لزيارة محافظة مطروح، ما يؤكد وضع محافظة مطروح على خريطة السياحة العالمية.