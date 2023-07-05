اقتصادي: التحول للأخضر وتقليل الانبعاثات يتصدر اهتمامات وزارة البترول

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ اقتصاد بجامعة السويس، إن وزارة البترول تواصل جهودها لأجل تعظيم الاستفادة من موارد مصر التعدينية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تجري شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في البحث والتنقيب عن النفط لاستكشاف الداخل المصري، إذ أنه تم طرح البحر الأحمر بثرواته غير المستغلة العام الماضي من أجل الاستثمار به.

الانتقال للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الغاز الطبيعي

أضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاستثمار في البحر الأحمر بثرواته الكثيرة من مخزون نفطي هائل يعد نقطة تحول في مزيج الطاقة الذي تمتلكه مصر، والتي لها إيجابيات في هذا القطاع، مؤكدا أن وزارة البترول تسعى جاهدة للتوسع في الانتقال للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الغاز الطبيعي، علاوة على تعظيم الاستفادة من كل مواردها الاقتصادية.

التحول للأخضر وتقليل الانبعاثات

أكد استاذ الاقتصاد أن التحول للأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية أصبح اللغة الأساسية لوزارة البترول بكل قطاعاتها على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة تعظم الاستفادة من خلال نهج أولي وهو تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن خلق قيمة مضافة من إعادة استخدام الغازات أو الانبعاثات الكربونية، متمثلة في غازات الشعلة لاستخدامها مرة أخرى في العملية الإنتاجية.