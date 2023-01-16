وزارة البترول: 98% نسبة إنجاز حسم شكاوى المواطنين عبر المنظومة الحكومية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة الكامل على الاستجابة والتعامل مع أي شكاوى ترد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر أرقام الطوارئ المخصصة لكل نشاط ، لافتا إلى أن ما حققته منظومة الشكاوى الحكومية من أداء خلال مسيرتها وتطورها باستمرار يؤكد حرص الدولة والحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وسرعة الاستجابة وحل أى مشكلات قد تطرأ.

تحقيق أعلى معدلات الاستجابة كحق أصيل للمواطنين

وشدد الوزير على أهمية استمرار وزارة البترول والثروة المعدنية في طليعة الوزارات التي تتعاون مع المنظومة وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة، كحق أصيل للمواطنين الذين يرون فى المنظومة بوابة تواصل قوية مع الحكومة يحققون من خلالها أعلى وأسرع استجابة لشكواهم من خلال الإجراءات والاشتراطات المتبعة لتحقيق ذلك.

اتساع الخدمات المؤداة من الوزارة

ولفت الملا إلى أنه مع اتساع الخدمات المؤداة من الوزارة فى السوق المصرى من خلال التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ومشروع حياة كريمة ومستودعات البوتاجاز ومحطات التموين بالوقود والغاز الطبيعي، وكذلك توفير الوقود اللازم لتلك المحطات بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة وما يتعلق من ذلك من خدمات.

يعمل قطاع البترول من خلال شركاته المقدمة لتلك الخدمات على توفير عناصر تتسم بالخبرة والمهارة كفرق طوارئ تتدخل فور ورود أي شكاوى وتقوم بدراستها والعمل على حلها في أسرع وقت ، مشدداً أنه لا تهاون في ذلك.

معدلات استجابة وحسم في الشكاوى

وحققت وزارة البترول والثروة المعدنية معدلات استجابة وحسم فى الشكاوى الواردة للمنظومة منذ بدايتها وحتى الآن بلغت 98%، من إجمالي عدد شكاوى بلغ 64272 شكوى وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، بالتعاون مع شركات أخرى.