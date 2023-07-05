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محافظ جنين: إصلاح آثار العدوان قد يستغرق وقتا.. ونبحث عن بدائل لإيواء المتضررين

كتب:

نرمين عفيفي
02:54 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الأوضاع في جنين

الأوضاع في جنين

قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، إن الموارد في جنين محدودة، ولكنها تحول دون أن تقدم الحكومة التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذا الأمر لا مجال للنقاش فيه، موضحا أن إصلاح الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي قد يستغرق وقتا، ولكن سيكون هناك بحث في السبل البديلة للإيواء، وهذا ما سيتم مناقشته مع رئيس الوزراء الذي سيزور جنين في هذا اليوم.

قبل أيام كان هناك دخول لطواقم الأمم المتحدة

وأضاف محافظ جنين في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، «حتى اللحظة، لم يردني أي اتصال من أي جهة دولية تريد الاطلاع على واقع المخيم، وقبل أيام كان هناك دخول لطواقم الأمم المتحدة، ولم يبلغونا ماذا فعلوا أو اطلعوا بالضبط، ولا أعول كثيرا على أن يكون هناك موقفا أمميا أو دعما من أي جهة دولية».

الاحتلال الإسرائيلي يهدم كل شيء 

وأكد محافظ جنين أن الاحتلال الإسرائيلي يهدم كل شيء، ولكن مهمة الشعب الفلسطيني هي أن يبني، «لن نتردد عن أن نبني أي شيء يهدمه الاحتلال في حدود إمكانياتنا، هذا أمر واضح لنا كشعب فلسطيني وسلطة فلسطينية».

 

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