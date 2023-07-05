رابط التسجيل في دورات فن إدارة الحياة من «الشباب والرياضة».. اعرف نفسك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى لدورات مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كيفية الاشتراك والتسجيل في دورة فن إدارة الحياة، تحت عنوان «اعرف نفسك»، حيث أن الدورة عبارة عن 3 مراحل كل مرحلة مدتها شهر بموجب 8 محاضرات يومين في الأسبوع.

دورة فن إدارة الحياة

وتقدم وزارة الشباب والرياضة، دورة فن إدارة الحياة، مجانًا بالكامل في جميع المراحل، كما يتم إتاحتها لجميع الأعمار.

وتقام الدورة في مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة الزمالك شارع البرج بجوار النادي الأهلي.

رابط التقديم على الدورة

ويمكن تسجيل البيانات للراغبين في التقديم والاشتراك بالدورة من خلال الضغط هنا.

1- الاسم بالكامل عربي.

2. رقم التليفون متصل واتساب.

3- رقم البطاقة.

4- المؤهل الدراسي.

5- العمل.

6- الجنسية.

7- منطقة السكن.