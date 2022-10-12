شروط التقدم لوظائف المهام الاستشارية ببرنامج الطفولة المبكرة ببني سويف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل وشروط التقديم للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لتنفيذ مهام استشارية، بمحافظة بني سويف، مشيرة إلى أن المهام والمسؤوليات المطلوبة تتمثل في الالتزام بالمحتوى التدريبي للحقيبة التدريبية المعدة من قبل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

المهام المطلوبة

وأكدت التضامن على الموقع الرسمى لها، أن من أبرز المهام المطلوبة أيضا، تصميم وتحليل نموذج الاختبار القبلي والبعدي وتقديم تقرير مفصل عن البرنامج التدريبي فور الانتهاء منه متضمنا تقييم المتدربين بالدرجات تمهيدا لاختيار مجموعة منهم للقيام بمهام تدريبية من قبل فريق عمل المشروع، إلى جانب الالتزام بما يلى:

- الالتزام بالمعايير الأفضل للتدريب.

- القدرة على توضيح أهداف المحتوى التدريبي وإجراء تطبيقات عليها.

- القدرة على إعداد وتصميم مقترح يشمل على خطة تدريبية شاملة - القدرة على اختيار الأسلوب التدريبي الذى يتناسب مع طبيعة الموضوعات التدريبية وعدد المتدربين ومستواهم ووقت التدريب.

ولفتت «التضامن» إلى أن شروط المتقدمين لتنفيذ مهام استشارية لإعداد ورفع بناء قدرات العاملين بإدارات شؤون الطفل، والقائمين على إدارة الحضانات من الجمعيات الأهلية التي تدير الحضانات لمدة 12 يوما بمحافظة بنى سويف، تتمثل فيما يلى:

الشروط الواجب توافرها فى الاستشارى

- حاصل على مؤهل تربوي مناسب.

- أن يكون حاصلا على شهادة تدريب المدربين tot من جهة معتمدة.

- ألا تقل الخبرة التدريبية عن 8 سنوات.

- يفضل أن يكون له سابقة أعمال في تدريبات مماثلة.

- أن يكون له خبرات فى مجالات عمل الطفولة المبكرة .

تسليم المدرب قيمة أجره نظير قيامه بالمهام التدريبية

ولفتت التضامن إلى أنه سيتم سداد المستحقات المالية من خلال تسليم المدرب قيمة أجره نظير قيامه بالمهام التدريبية عن طريق التحويل على حسابه البنكي وذلك بعد استلام واعتماد التقرير النهائي للبرنامج التدريبي مع استقطاع وخصم الضرائب المستحقة المستحقة وفقا للقوانين .