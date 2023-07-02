تنظيم ملتقى توظيفي في الغربية برعاية «الشباب والرياضة» و«حياة كريمة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب -الإدارة العامة للمبادرات الشبابية- بالتعاون مع مؤسسة «حياه كريمة» عن فرصة لأبناء محافظة الغربية للتطوير المهني، وذلك على هامش ملتقي توظيف بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالغربية لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة «توظيف مصر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل تفاصيل ملتقى التوظيف لشباب الغربية، على هذا النحو:

تفاصيل ملتقى التوظيف

- تدريبات متخصصة لأبناء محافظة الغربية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية الفترة الصباحية 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا أو مركز شباب مدينة طنطا الفترة المسائية من 4 إلى 8 مساءً على مدار 3 أيام.

- اليوم الأول 4 يوليو 2023 تكنولوجي خلال اليوم الأول من تدريب التكنولوجي ستتعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة والتي من الممكن أن تستخدمها في حياتك الوظيفية، إضافة للتطبيقات التي تساعد الشباب في المجال الوظيفي ويستطيع من خلالها أن يحترف مجالات كتير من مجالات الحياه.

- اليوم الثاني 5 يوليو 2023 ستعرف من خلاله الشباب على كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية اجراء مقابله شخصية ناجحة للعمل.

- اليوم الثالث 6 يوليو 2023 سيتم من خلاله التعرف على كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

- للاشتراك يمكن لشباب محافظة الغربية تسجيل البيانات من هنــــا وإدخال كل المعلومات المطلوبة للحصول على فرصة التدريب والاشتراك.

- يعقد الملتقى التوظيفي يومي 8 و9 يوليو 2023 بسيتي كلوب بمحافظة الغربية.