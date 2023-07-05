رئيس الجمعية الفلكية بجدة: توقعات بزيادة نشاط الشمس خلال الفترة المقبلة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة في المملكة العربية السعودية، أن الشمس تشهد خلال الفترة الحالية نشاطا لم يحدث منذ نحو 21 عاما، إذ كانت عدد البقع الشمسية مرتفعة للغاية كما هي خلال العام الجاري.

توقعات بزيادة نشاط الشمس خلال السنوات المقبلة

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النشاط الحالي للشمس عبارة عن فترة من الدورة الشمسية التي يبلغ متوسطها 11 سنة، يزيد خلالها ظهور البقع الشمسية والتوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية (سحب من الغاز المتأيّن)، متوقعا زيادة هذا النشاط مع مرور الوقت.

الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 عاماً

وأضاف «أبو زهرة»، أن تأثير نشاط الشمس على كوكب الأرض قد يتمثل في عروض للشقق القطبي أكثر حدة وكثافة وتداخل الموجات اللاسلكية، موضحا أن هذا النشاط غير مرتبط بزيادة درجات الحرارة على الكوكب، إذ لا توجد دراسات علمية ثبتت ذلك.

وبحسب «أبو زهرة»، بلغ متوسط ​​عدد البقع الشمسية لشهر يونيو الماضي 163 بقعة، وهذا الرقم يفوق أرقام جميع الأشهر الماضية منذ شهر سبتمبر 2022، مؤكدا أن هذا النشاط وتلك الدورة الشمسية القوية لم تكن متوقعة.

وذكر، أن الجمعية الفلكية بجدة أعلنت في وقت سابق أن آخر مرة كانت فيها عدد البقع الشمسية بهذا الارتفاع الهائل، كانت حالة الشمس على وشك إطلاق عواصف الهالوين العظيمة عام 2003، إذ شملت أقوى توهج شمسي للأشعة السينية «X45» على الإطلاق.