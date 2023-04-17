الجمعية الفلكية بجدة: الجمعة المقبلة غرة شهر شوال

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة بالمملكة العربية السعودية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر يصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس 29 رمضان 1444، الموافق 20 أبريل 2023، عند الساعة 07:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

الجمعة المقبلة غرة شهر شوال

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الاثنين، إن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلاً من غروب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يجرى في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وأضاف «ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس الاستطالة (05) درجات وإضاءته (0.2%) وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد 24 دقيقة من غروب الشمس وبذلك تتحقق شروط دخول شهر شوال فلكيا (حسابيا)».

الجمعية الفلكية: عدم إمكانية رؤية القمر بالعين المجردة

وتابع «أما رؤية القمر بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة (باستثناء كاميرا سي سي دي) وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق».

وأشار المهندس أبو زاهرة إلى أنه يتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى «الإهلال» وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة «المحاق» وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

وخلُص إلى القول: في يوم الجمعة 21 أبريل 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس الاستطالة (17) درجة وإضاءته (2.4 %) وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:05 مساءً بعد (1 ساعة و22 دقيقة) من غروب الشمس.