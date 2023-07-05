محافظ أسيوط يناقش اعتماد المخططات التفصيلية والاستراتيجية للقرى والمراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة حققت إنجازات غير مسبوقة في الاعتمادات التي حصلت عليها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب خلال الفترة الماضية وهو يبرهن على أن المحافظة قد شهدت تطورًا كبيرًا وانجازات غير مسبوقة في هذا القطاع الهام لدعم خطط التنمية ضمن الجهود المبذولة لإطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة التي تمت بحضور بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط والعديد من رؤساء القطاعات والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الهيئة العامة للتخطيط العمراني

واستعرض المحافظ خلال الجلسة، ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في هذا القطاع والجاري إعداده خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التي من بينها الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

ولفت المحافظ إلى أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة.

ولفت المحافظ إلى أن المخططات التفصيلية تنظم خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية لافتًا إلى التعاون والتنسيق الذي تم مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط.

الأحوزة العمرانية

كما استعرضت المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة خلال الجلسة، الإنجازات التي تم تنفيذها الفترة الماضية في قطاع التخطيط العمراني بمختلف قطاعاته الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، والمخططات الاستراتيجية، مشيرة إلى إنه جرى اعتماد الحيز العمراني والمخططات الاستراتيجية لـ 11 مدينة على مستوى المحافظة واعتماد المخططات التفصيلية لـ 6 مدن.

اعتماد أعداد كبيرة من المخططات

وأشاد المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بالجهود المبذولة من قبل المسئولين بالمحافظة في هذا الشأن واعتماد أعداد كبيرة من المخططات سواء التفصيلية أو الاستراتيجية أو الأحوزة العمرانية على مختلف المستويات المدن، القرى، النجوع لافتاً إلى ضرورة استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة واعتماد باقي المخططات في أسرع وقت ممكن وبدء تنفيذه على أرض الواقع للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.