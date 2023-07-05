«الداخلية»: ضبط المتهم بإلقاء «كسر الزجاج» في مياه أحد شواطئ الغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك»، يتضمن إلقاء أحد الأشخاص مخلفات زجاجية في مياه أحد الشواطئ بمدينة الغردقة، ونجحت قوة أمنية في ضبط مرتكب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو بالواقعة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبها، وتبين أنه حارس خاص في منطقة الشاليهات المواجهة للشاطئ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.