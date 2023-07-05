«الداخلية» تضبط شابًا بتهمة إدارة شركة للإنتاج الفني دون ترخيص

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط القائم على إدارة شركة للإنتاج الفني، منتهية التراخيص، بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (شركة للإنتاج الفني «منتهية التراخيص» - كائنة بمحافظة الجيزة) مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي «مقلدة» دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ومصنفات سمعية وبصرية مسجلة داخل الشركة دون ترخيص، بالمخالفة للقانون.

جرى استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول- مقيم بمحافظة القاهرة)، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على عدد (2) هارد ديسك محمل عليها عدد من المصنفات الفنية التى يتم إعدادها داخل الشركة – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج «مقلدة ومنسوخة»).

بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة، وارتكابه لتلك المخالفات بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادي.