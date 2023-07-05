«الداخلية»: ضبط عامل خردة بتهمة التسبب في حريق بأحد الأسواق

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم، محلات تجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات، ما أدى إلى احتراقهم دون إصابات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد- وأضاف بأنّه حال جمع القمامة أشعل النيران في بعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس، ولم يستطع السيطرة على النيران، فانصرف خشية تعدي الأهالي عليه، ما أدى لنشوب الحريق على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.