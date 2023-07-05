نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. اعتمدها الوزير اليوم

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اليوم، نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023، التي وصلت 64.4%، بجانب الكشف والإعلان عن تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل لمختلف التخصصات وكذلك مواعيد امتحانات الدور الثاني وموعد نتائجها.

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح بنتيجة الدبلومات الفنية 2023، مشيرا إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 تم عقدها بالفترة من 20 مايو وحتى 16 يونيو 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وبلغ عدد المتقدمين 739170 طالبا، وسجل عدد اللجان 2553، وعدد المشرفين 220 ألف معلم.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الحاضرين بلغ 734108 طلاب بنسبة 99.3%، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 473264 بنسبة 64.47%، وبلغت نسبة من سيؤدون امتحانات الدور الثاني 29.87%، والإعادة بنسبة 5.66%