رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في قنا.. استعلم عن مجموعك

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الوقت الراهن على تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة قنا، والاستعلام عليها من خلاله، من خلال استكمال بيانات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لكل المحافظات ومن بينها محافظة قنا، حتى يتمكن عشرات الآلاف من الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام من معرفة نتائجهم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة قنا.. الاستعلام الآن

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر خطوات للوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة قنا.. والاستعلام الآن من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة التعليم على محرك البحث جوجل من هنـا.

- تظهر صفحة المحمل عليها النتيجة وكتابة رقم جلوس الطالب.

- تحديد نوعية التعليم الفني ( زراعي - صناعي -تجاري- فندقي).

- الضغط على عرض النتيجة.

- ويمكن للطالب أو الطالبة الحصول على نتيجتها من خلال المدرسة، إذ ستتاح كاملة ورقيا عقب إعلانها.

وأفصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العشرة الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وذلك من خلال الاتصال على الطلبة الأوائل وتهنئتهم بحصولهم على درجات عالية جعلتهم يحصلون على ترتيب في أقسام التعليم الفني سواء كان تجاري أو صناعي أو زراعي أو فندقي.

ومن المقرر، أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن النتيجة بشكل نهائي، بعدما صدق عليها وأتاحتها على موقع الوزارة لتكون متاحة للجميع.