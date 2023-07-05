أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الإسماعيلية، وأتاحت إمكانية الاستعلام عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع اعلان أسماء العشرة الأوائل علي مستوى الجمهورية، وتكريمهم في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية، والاستعلام عبر الرابط من هنا بالدخول إلى موقع نتيجة الدبلومات الفنية ثم كتابة رقم جلوس الطالب وتحديد النوعية مابين فندقي وزراعي أو صناعي أو تجاري والضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للطلاب في جميع المدارس بدء من غد الخميس في تمام الحادية عشر صباحا، وتسليمها للطلاب وأولياء الأمور.

11 طالب أدو امتحانات الثانوية الفنية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد جميع الطلاب ممن أدو امتحانات الدبلومات هذا العام 11 ألفا و242 طالبا وطالبة، يمكنهم الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الإسماعيلية والاستعلام عنها.

وأضاف بحيري انه تم توزيع الطلاب على 3 أنواع من المدارس بواقع 4819 طالبا في المدارس الصناعية، و3418 طالبا وطالبة في المدارس الزراعية، و3005 طلاب وطالبات في المدارس التجارية موزعين على 8 إدارات تعليمية