بالأسماء.. وزير التعليم يعلن أوائل الدبلومات الفنية في جميع التخصصات

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الدبلومات الفنية 2023، بجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» بجميع الأنظمة الثلاث سنوات والخمس سنوات ومدارس التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بإحمالي عدد الطلاب 29 طالبا وطالبة، حيث تفوقت البنات علي البنين.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام 2023، 739170 طالبا وطالبة، موزعين في عدد 2553 لجنة، وبلغ عدد المشرفين 220 ألف معلم، وجاء اجمالي الحاضرين 734108 (99.3%)، واجمالي الناجحين 473264 (64,47%)

وأكدت الوزارة أن إجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثاني 219304 (%29.87)، وإجمالي الباقين للإعادة = 41597 (%5,66) .