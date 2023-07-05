محافظ كفر الشيخ: فحص 138 ألفا و49 مواطنا ضمن مبادرة 100 يوم صحة  

شهدت مبادرة 100 يوم صحة، ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقبالاً كبيراً من الأهالي، لتلقي كافة الخدمات الطبية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة آمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، منسق حملة 100 يوم صحه عن محافظة كفرالشيخ.

فحص 138 ألف مواطن بالمبادرة الصحية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فحص 138 ألف و49 مواطناُ، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ انطلاقها الأحد 25 يونيو حتى 4 يوليو 2023، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة، ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية، ومبادرات الصحة العامة ل 15 ألف و615 مواطناً، بالإضافة إلى تحويل 3401 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تطعيم 125 ألف و552 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

مبادرة 100يوم صحة في كفر الشيخ

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، تمكنت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 17 ألف و736 منتفع، بالإضافة إلى 18 ألف و 4 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 17 ألف و105 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 10الآف و 963 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج ل 1850 متردد، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 71 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 345 منشأة غذائية، وأخذ 78 عينة مواد غذائية، وتحرير 269 محضر للمنشآت المخالفة، وضبط 23 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 317 أغذية مختلفه، و 58 لتر سوائل، وتم المرور على 127 محطة لمياه الشرب و 32 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.