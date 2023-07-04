نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس.. اعرف الموعد

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أنّ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، سوف تظهر في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، وذلك عقب الانتهاء من عملية رصد الدرجات والمراجعة الدقيقة لنتائج كل طالب وطالبة على حدة، على نطاق التعليم الثانوي الزراعي، التجاري والصناعي بالمحافظة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

وأوضح المصدر في تصريحات ل«للوطن»، أنّ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، سوف تكون متاحة لجميع أبنائنا الطلاب عبر الرابط المخصص لذلك، حتى يتثنى لهم الحصول على النتيجة بسهولة ويسر، لافتاً إلى أنه عقب إعلان النتيجة، سيجري توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة برقم الجلوس فور ظهورها من خلال الرابط.

13 إدارة تعليمية في كفر الشيخ

يذكر أنّ عدد الإدارات التعليمية علي نطاق محافظة كفر الشيخ، 13 إدارة موزعة على نطاق جغرافي على مستوى مراكز ومدن الإقليم، التي سيجري إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس فيها، عقب اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.