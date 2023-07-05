عاجل.. مفاجأة في تصحيح الكيمياء للثانوية العامة يكشفها وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤشرات الخاصة بتصحيح امتحان الكيمياء للثانوية العامة مبشرة، وحصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية بامتحان الكيمياء، مشيرا إلى أنه سيجري الانتهاء من التصحيح يوم السبت المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بوزارة التربية والتعليم، أن 5 آلاف طالب حصلوا على نسبة 95%؜ فيما أكثر في مادة الكيمياء بعد تصحيح نصف الورق.