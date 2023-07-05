وزير التعليم: نعمل على رؤية جديدة للثانوية العامة تتيح للطالب أكثر من فرصة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التعليم، أن هناك رؤية لتطوير نظام امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير إن رؤية التطوير تشتمل على إتاحة محاولات عديدة للطلاب وأكثر من فرصة، لأن نظام الفرصة الواحدة حاليا مرعب للطلاب وستكون الثانوية العامة مريحة وسيكون هناك نظام خاص بالإسراع التعليمي بحيث يمكن للطالب أن يحصل على الثانوية العامة في سنتين إذا أراد، أو ثلاث سنوات.

وفي السياق ذاته، كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما أثير حول تسريب امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 غير صحيح وكلها أمور غير دقيقة، لافتا إلى أن النتيجة تفرز مستويات الطلاب واستمرار التعلم المستمر.