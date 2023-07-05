«التعليم» تعلن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. رابط الحصول عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات «زراعي ، صناعي وتجاري وفندقي» جميع الأنظمة على موقعها الرسمي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الآن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم عبر موقعها الرسمي لوزارة التعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالب، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %)[٤:٢٢ م، ٢٠٢٣/٧/٥] اميره فكري: عاجل بسرعه