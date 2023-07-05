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أحمد يونس يكشف تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى.. 17 غرزة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:54 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
أحمد يونس

أحمد يونس

حرص الفنان أحمد يونس على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا أدت إلى دخوله المستشفى، وخروجه منذ ساعات قليلة.

أحمد يونس يكشف تفاصيل حالته الصحية 

وكتب أحمد يونس عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله أنا أحسن كتير بدعواتكم ليا هي فترة بسيطة بإذن الله بس عشان أمشي كويس وأتعافى لكن أنا الحمد لله أحسن كتير بفضل ربنا ودعواتكم الطيبة».

وأضاف: «التشخيص قطع في وتر اكيليس وجرح عميق 17 غرزة قدر ولطف الحمد لله، كتر ألف خيركم بجد لسؤالكم».

وحرص أحمد يونس على تقديم الشكر للجميع: «شكرا لكل المواقع المحترمة اللي اهتمت بالمتابعة والسؤال عني.. شكرا ليكم هتفضلوا السند والضهر والأهل الطيبين».

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