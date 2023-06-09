أحمد يونس يحكي قصة «الأسد والفأر» لمجموعة من الأطفال في «أتوبيس السعادة»

حكى الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC» قصة «الأسد والفأر»، لمجموعة من الأطفال خلال برنامجه.

القصة عنصر مهم في العملية التعليمية

وسأل أحمد يونس الأطفال: «الأسد ملك الغابة ولا لأ؟»، ليرد الأطفال بصوت مرتفع: «ملك الغابة»، وتفاعل الأطفال مع القصة التي يرويها «يونس»، إذ تعد القصة عنصراً مهماً من العملية التعليمية ويساعد على تنمية خيال الطلاب، وتوصيل قيمة مجتمعية من خلال الحكي، أو تعديل سلوك بعض الطلاب من خلال الحكي.

ويشهد الموسم الخامس من «أتوبيس السعادة» تقديم فقرات جديدة ومختلفة عما سبق عرضه في المواسم السابقة، تسمح بمشاركة جمهور البرنامج في أثناء تصوير الحلقات، يستهدف أيضًا الإعلامي أحمد يونس الكشف عن مصادر السعادة في المحافظات، إذ إنه يواصل رحلاته المتنقلة بين المحافظات، لتصوير حلقات الموسم الجديد.

برنامج «أتوبيس السعادة»

برنامج «أتوبيس السعادة» من تقديم الإعلامي أحمد يونس، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وإخراج أحمد الجنايني، ومنتج فني كريم أبو زيد، وتم إذاعة أربعة مواسم من «أتوبيس السعادة»، ويسلط البرنامج الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، بالإضافة إلى ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال