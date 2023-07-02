تفاصيل حادث أحمد يونس ودخوله المستشفى.. أجرى عملية جراحية بالقدم

أثيرت حالة من الخوف والقلق، بعد تداول أخبار حول وقوع حادث أحمد يونس، مُذيع الراديو 9090 وقناة «دي إم سي»، مساء أمس السبت، في منطقة المهندسين، ودخوله أحد المستشفيات للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وحجم الإصابة التي تعرض لها بسبب هذا الحادث.

وحول تفاصيل حادث أحمد يونس، علمت «الوطن»، من مصادر مُقربة، أنّ الأخير أصيب بقطع في أوتار القدم، وتطلب الأمر عملية جراحية على الفور، بناءً على تعليمات الأطباء، ليدخل غرفة العمليات صباح اليوم الأحد، لإجراء العملية الجراحية، وصارت حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا.

وقال مصدر، إنّ أحمد يونس خرج من المستشفى قبل ساعات، وعاد إلى منزله، ليخضع للراحة واستكمال العلاج، لحين التماثل للشفاء واستعادة عافيته بشكلٍ كامل، حيث إنّ الأمر قد يستمر نحو أسبوعين، بينما لم يتحدد بعد موعد استئناف تقديم البرنامج الإذاعي.

حادث أحمد يونس، دفع قطاع كبير من جمهوره، لإطلاق حملات دعاء مكثفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ قال أحد محبيه: «كان سبب في فرحتنا وضحكنا كتير.. أقل حاجة نعملها دلوقتي ندعي له يقوم بالسلامة ويرجع لنا.. ادعوا يا معلمين ربنا يعديها على خير ويشفيه».

أول تعليق لـ أحمد يونس بعد الحادث

وبعد حادث أحمد يونس، لم يُفصح الأخير عن الأمر، بينما اكتفى بكلمات بسيطة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «اللهم لك الحمد.. الحمد لله».