ارتفاع في نسبة الرطوبة تشهده جميع الأنحاء خلال الفترة الحالية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة غدا الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة غدا

وبالنسبة لارتفاع نسبة الرطوبة، فمن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ما يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس الذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجة الحرارة في جنوب الصعيد تصل إلى 40 مئوية

وبالنسبة للمناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، فمن المتوقع أن يكون جنوب الصعيد في مقدمة تلك المناطق، إذ تصل العظمى به إلى 40 درجة والمحسوسة إلى 41 درجة مئوية، وتأتي بعدها جنوب سيناء إذ تصل العظمى إلى 38 درجة والمحسوسة إلى 40 درجة مئوية، وتأتي بعدها منطقة شمال الصعيد في المناطق الأكثر تأثرا بالحرارة والرطوبة، إذ تصل العظمى إلى 36 درجة والمحسوسة إلى 38 درجة مئوية.